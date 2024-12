Cuki fotót osztott meg újszülött kisfiáról Chris Pratt és Katherine Schwarzenegger

Ez az első fotó, amit Chris Pratt és Katherine Schwarzenegger legkisebb gyerekéről láthatnak a követőik. A kisfiúnak, akit Fordnak neveztek el a szülei, november 8-án adott életet Arnold Schwarzenegger lánya.

Chris Pratt és Katherine Schwarzenegger fotóat osztott meg a családról

Forrás: The Hollywood Reporter via Getty

Az édes fotón Ford apró lába látható

Katherine Schwarzenegger számára érzelmesen telt a november, hiszen a hónap elején született meg Chris Prattel közös, legkisebb gyereke, Ford. A háromgyermekes anyuka egy édes képet osztott meg közel egy hónapos kisfia, Ford lábáról, aki puha fehér zoknit és fehér pamutnadrágot visel, hímzett szegéllyel.

A galériának, amiben a kicsi fotója is szerepel, egyszerűen csak a „November” címet adta, nem véletlenül, hiszen nemcsak a babáról, hanem más családtagokról és eseményekről is kerültek bele képek, többek között Chris Prattel közös lányairól, a kétéves Eloise Christináról és a négyéves Lyla Mariáról, akik a Grincs ihlette karácsonyi ruhákban láthatók.

A család elmúlt egy hónapjára visszatekintve Katherine egy szelfit is megosztott, amit Ford születése előtt készített magáról egy gyönyörű testhezálló babarózsaszín ruhában, valamint egy fotót az édesanyjával, Maria Shriverrel, Patrick bátyjával és a család barátaival.