Harry herceg dühös és csalódott: úgy érzi, Meghan Markle becsapta

Harry herceg és Meghan Markle Amerikában kötöttek ki, miután kiléptek a királyi családból, de az ottani élet nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A tékozló herceg kissé csalódott, hiszen felesége a nagy amerikai álom ígéretével csábította az USA-ba, ez azonban nem teljesült.

Harry herceg nem elégedett amerikai életével

Forrás: Archewell

Harry herceg csalódott: Meghan Markle nem ezt ígérte neki

„Harry herceg úgy érzi, félrevezették. Azt hitte, hogy az Egyesült Államokban szabadabb életet élhetnek, de az ellenkezője történt. Szinte olyan az életük, mintha Rapunzel tornyában élnének" - mondta egy bennfentes. Nagyon elzárkóznak a külvilágtól, aminek gyerekei is megisszák a levét.

„Még a montecitói lakosok is értetlenkednek. Archie-t és Lilibetet ritkán látni Harryvel vagy Meghannel helyi eseményeken.

Harry dühös és csalódott amiatt, ahogyan az életük alakult

- mondta az informátor. Úgy véli, Harry és Meghan egyre inkább eltávolodtak egymástól. „Olyanok, mint egy elhidegült pár, akik még mindig együtt élnek, de külön világban léteznek. Harry az utóbbi időben egyre több időt tölt azzal, hogy újraértékelje a családjuk helyzetét, különösen, mióta betöltötte a 40-et."

Harry számára a legnagyobb csalódás az, hogy hiába költöztek el Angliából, gyerekei ugyanúgy zártabb életet élnek, sőt, talán még jobban, mint ő maga gyerekként.

Emlékezetes, hogy Harry és bátyja, Vilmos herceg, Diana hercegné gondoskodásának köszönhetően számos „hétköznapi” élményben részesülhetett.

„Diana hercegné mindig ügyelt arra, hogy Harry és Vilmos élvezzék az egyszerű örömöket – elvitte őket gyorséttermekbe, vidámparkokba. Harry szeretné, ha az ő gyerekei is hasonló élményekkel gazdagodnának, de Meghan ellenáll ennek."

A pár életmódját Meghan biztonsági aggályai és a magánélet iránti vágya is befolyásolja. A Megxit után a brit kormány megvonta tőlük a közpénzből finanszírozott királyi biztonsági szolgálatot, ami tovább növelte Harry óvatosságát. Meghan azonban Kaliforniában is szigorúan védi családjuk magánszféráját.

Egy forrás szerint: „Meghan a biztonsági félelmeket most a montecitói közösségükre is kiterjesztette. Harry úgy érzi, egy buborékban élnek. Ironikus módon, több szabadsága volt gyerekként a palotában, mint most Amerikában." Harry a gyermekei biztonságát mindig az első helyre helyezi, de attól tart, hogy a zárt életmód megfosztja őket a gyermekkori élmények gazdagságától.