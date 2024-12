Gerard Butler vs. Tewfik Jallab: Ki a jobb világmegmentő?

A Has Fallen-univerzum – Magyarországon Támadás a Fehér Ház ellen néven ismert trilógia – eddigi három mozifilmje Gerard Butler neve alatt vált világsikerré. Az 55 éves skót színész Mike Banning karakterével a precíz, nyers erő megtestesítője, akinek bunyós stílusa és szívóssága tökéletesen illik az akciófilmek klasszikus vonalához. Ezzel szemben a 42 éves Tewfik Jallab által alakított Vincent Taleb, a Párizs ostroma főhőse, kifinomultabb, de éppoly halálos technikákat alkalmaz, gyakran rögtönözve. „Vincent néha már-már morbid módon rögtönöz, ha szorul a hurok” – jegyezték meg a sorozat alkotói.

Párizs ostroma: Gerard Butler méltó kihívója Tewfik Jallab

Forrás: Northfoto

Mindkét karakter hasonló intenzitással készül a rájuk bízott kihívásokra, és saját elmondásuk szerint hónapokig edzettek a szerepek miatt. Butler markáns jelenléte a szériában folytatódik, hiszen a Has Fallen negyedik és ötödik részének produceri munkálatai már előkészítés alatt állnak. Jallab viszont frissebb arc a nemzetközi színtéren, Franciaországban azonban már régóta szupersztárnak számít.

Jallab tökéletes választás volt a Párizs ostroma főszerepére (Fotó: CANAL+)

Párizs ostroma: Jallab sokban hasonlít Butlerre

A két hős közös vonása, hogy mindketten erős hazafias érzelmekkel küzdenek nemzetükért, miközben személyes csalódásokkal is meg kell birkózniuk. A 2019-es Támadás a Fehér Ház ellen 3 – A védangyal bukása című filmben Mike Banningnek nemcsak egy merényletet kell megakadályoznia, de tisztáznia kell a nevét is, miután hamisan az elnök elleni támadással vádolják. Hasonló morális dilemmák szövik át Vincent Taleb történetét is a Párizs ostroma epizódjaiban, ahol nemcsak a terrorista Jacob Pearce-szel kell megküzdenie, hanem szembesülnie kell a francia vezetők hibáival.

A két hős különbsége abban mutatkozik meg, ahogyan a problémákat megoldják. Mike magányos farkasként működik, míg Vincent kénytelen együttműködni az MI6 ügynökével, Zara Taylorral (Ritu Arya). Bár kezdetben olyanok, mint a tűz és a víz, hamar rájönnek, hogy csak együtt képesek megfékezni Pearce bosszúhadjáratát.

Jacob Pearce: egy főgonosz, aki mindenkit leköröz

A Párizs ostroma főgonosza, Jacob Pearce, egykori francia idegenlégiós, akit a múltban árulás és kínzások tettek azzá, aki. Sean Harris lenyűgöző alakítása olyan mélységet ad a karakternek, ami ritkaság a műfajban. „Pearce története tökéletesen ötvözi a személyes tragédiát és a kegyetlen bosszút” – állapították meg a sorozat alkotói. A néző fokozatosan ismeri meg a karakter motivációit, és ez a fokozatosság teszi őt az utóbbi évek egyik legjobb antagonistájává.