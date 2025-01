Rossz hír a rajongóknak: ő már biztos, nem szerepel az Eufória 3. évadában

Még nem tudni, mikor érkezik az Eufória harmadik évada, azt azonban már igen, hogy lesz, aki nem tér vissza a folytatásban. A Rue (Zendaya) húgát alakító Storm Reid egy interjúban elmondta, hogy a filmezés helyett most a tanulmányaira koncentrál.

Storm Reid, az Eufória szereplője a tanulmányaira koncentrál

Forrás: Getty Images

Storm Reid nélkül forog majd az Eufória...

Storm Reid a minap a TMZ-nek mondta el, hogy nem vállal szerepet az Eufória harmadik évadában, számára most a legfontosabb, hogy lediplomázzon a Dél-Kalifornai Egyetemen. „Nem leszek benne, de izgatottan várom, már én is nagyon meg akarom nézni. Hiányozni fognak a többiek, de a különféle elfoglaltságaimat egyszerűen nem tudtam összeegyeztetni. Most a diplomámat szeretném megszerezni” - nyilatkozta.

...ha forog egyáltalán

HBO berkeiből úgy lehetett tudni, az Eufória harmadik évadát 2025 januárjában kezdik forgatni, de egyelőre nagy a csend a produkció körül, a rajongók elkezdtek aggódni, hogy valóban elkészül-e a folytatás. A harmadik évad késlekedésének oka a színészekben keresendő - írja a lap. A sorozat szereplői ugyanis mára mind nagy nevek lettek, Zendayát, Sydney Sweeneyt vagy Jacob Elordi már rendkívül nehéz egy produkcióba belesűríteni. A sorozat író-rendezője, Sam Levinson néhány hónappal ezelőtt Zendayát kiáltotta ki bűnbaknak, miszerint az ő filmjei miatt nem tudják elkezdeni a forgatást. „Évek óta szabadságon vagyok, szóval az én munkabeosztásom semmiféle késést nem okozott szerintem. Nyitott vagyok, és csak várok” – idézi - az immár menyasszony - Zendaya a Vanity Fairnek adott nyilatkozatát az Origo.