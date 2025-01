Florence Pugh szerint „nagyon nehéz és kimerítő" fiatal nőnek lenni Hollywoodban

Florence Pugh a közelmúltban elárulta, hogy szerinte nagyon nehéz és kimerítő fiatal nőnek lenni Hollywoodban, különösen a szórakoztatóiparban szerzett tapasztalatai alapján. A 29 éves színésznő, aki 18 évesen debütált az Eszmélet című filmben, a Reign With Josh Smith podcastban beszélt karrierje és személyes tapasztalatai során átélt kihívásokról.

Fiatal nőként nehéz érvényesülni Hollywoodban

Forrás: Getty Images

Hogyan lehet érvényesülni Hollywoodban fiatal nőként?

Pugh amikor elkezdett dolgozni az iparágban, a Me Too mozgalom idején lépett be a szakmába, és már akkor elhatározta, hogy mindig ki fog állni magáért. Hangsúlyozta, hogy a fiatal nők számára különösen nehéz érvényesíteniük magukat ebben a világban, mivel gyakran kell megvédeniük magukat, megküzdeniük a sztereotípiákkal, és akár fel is kell emelniük a hangjukat.

„Nagyon nehéz és fárasztó”

– mondta. Azonban hozzátette, hogy mindezek ellenére büszke arra, hogy sosem hátrált meg, és mindig kiállt a saját érdekei mellett, legyen szó az Instagramról vagy a nyilvános interjúkról.

Florence arról is beszélt, hogy az iparban való érvényesülés nemcsak szakmai, hanem mentális kihívásokkal is jár. Különösen nehéz volt számára a szerepekkel kapcsolatos mentális megterhelés. A Fehér éjszakák című horrorfilm példáján keresztül kifejtette, hogy a film intenzív érzelmi követelményei miatt úgy érezte, „visszaélt” önmagával, és hogy a szerep túl sokat követelt tőle. Elmondta, hogy az ilyen szerepek után gyakran hosszú időre összetörik, de azt is hozzátette, hogy nem bánja, mert büszke a végeredményre és a teljesítményére.

Az egyik legnehezebb, de egyben legszebb szerep

A színésznő a közelmúltban egy másik különleges élményét is megosztotta: A szerelem ideje című filmben Andrew Garfielddal közösen egy petefészekrákos nőt alakított. Pugh elárulta, hogy a szerephez elengedhetetlennek tartotta, hogy leborotválja a haját.

„Ha nem borotválhattam volna le a fejem, nem vállaltam volna el a filmet”

– mondta, hozzátéve, hogy a történet iránti tisztelet és a karakter hiteles ábrázolása miatt volt számára elengedhetetlen a hajvágás.