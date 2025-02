Elképesztő vagyont hagyott hátra Návai Anikó — De ki fogja örökölni?

Návai Anikónak több magyarországi és egy amerikai ingatlana is volt. Budapesten egy 70 négyzetméteres, két és félszobás lakást birtokolt a Normafa közelében, egy lakópark második emeletén. Sajtóértesülések szerint ennek az értéke legalább 110 millió forintra tehető, felújítás után pedig akár 140 millió forintra is rúghat az ára. A Balaton-felvidéken, a Káli-medencében is rendelkezett egy telekkel, amelyet bérbe adott mezőgazdasági célokra. Az ingatlan értékét 40 millió forintra becsülik.

Návai Anikó mesés vagyont hagyott hátra

Forrás: HOT!

Návai Anikó örököse

A legértékesebb ingatlan azonban az amerikai otthona, amely a Los Angeles-i Sherman Oaks városrészben helyezkedik el. Egy amerikai ingatlan-adatbázis szerint hasonló házak akár 1,9 millió dollárért, vagyis nagyjából 732 millió forintért kelnek el ezen a környéken. Návai Anikónak rengeteg értékes antik bútora volt, és ritka műtárgyakat, festményeket is birtokolt. Ezeket a nagymamájától örökölte. A hagyaték részét képezik designer ruhák és kiegészítők is. Návai Anikó szekrényében számos, neves divatházaktól származó ruha és táska sorakozik, emellett vagyonokat érő órák is megtalálhatók a gyűjteményében. Az örökség vélhetően egyetlen gyermeke, Cadence kezébe kerül.