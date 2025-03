Agresszív rákot diagnosztizáltak a népszerű színésznél, az orvosok szerint még ebben a hónapban meghal

A 86 éves férfi 1987-ben alakította először Harold Bishopot az ausztrál Szomszédok című szappanoperában, és hamar a rajongók kedvence lett. Tavaly szállt ki a sorozatból, miután kiderült, hogy „egy nem gyógyítható, nagyon agresszív rákbetegségben” szenved.

Agresszív rákot diagnosztizátak a népszerű ausztrál színésznél, Ian Smith-nél

Forrás: Getty Images/51st TV Week Logie Awards - Arrivals

Az agresszív rák nem kegyelmez, a színésznek egy hónapot adtak az orvosai

„Rákos vagyok, igen, hamarosan meg fogok halni, de úgy tűnik, hogy dacolok az esélyekkel, ami jó” -— mondta a BBC Radio 5 Live-nak Ian Smith, akinek utolsó kívánságában is ott van a remény az életre:

„Elhatároztam, hogy lesz egy elektromos autóm, mielőtt meghalok. És beszéltem egy eladóval. Azt kérdeztem: „Na, és mi van a szállítással? El tudják hozni hozzám, mielőtt meghalok? Nagyon megdöbbent, ezért mondtam neki, hogy na gyere, nevessünk már egyet!” — mesélte a színész.

Smith felesége, Gail több mint 50 év házasság után 2019-ben rákban halt meg. A tévésztár bevallotta, hogy „majdnem feladta”, mielőtt december 13-án „jó híreket” kapott.

„Ateista vagyok. Nem tudtam azt mondani, hogy köszönöm istenem. Csak azt kellett mondanom, hogy köszönöm valakinek, aki adott nekem egy második esélyt. Megragadtam a második esélyt, és azt kérdeztem magamtól, hogy na, mit fogsz vele kezdeni? Még mindig nem vagyok biztos benne, hogy megtaláltam a választ, de biztosan nem fogok búslakodni” — vallotta be a színész, és azt is hozzátette, hogy az emberek gyakran mondják neki, hogy csodálatos, hogy manapság mire képesek az orvosok, amivel részben egyet is ért, de ez nem változtat az ő helyzetén:

„Igen, tudom, hogy csodálatos. Persze, nagyon okos emberek vagyunk, mindezt meg tudjuk csinálni, de onnantól kezdve, hogy reggel felébredek, a rák folyamatosan ott van, és emlékeztet, hogy nem szabadulhatok tőle”.

Az ausztrál 10 News Firstnek adott korábbi interjújában Smith elárulta, hogy szívesen lenne „kísérleti nyúl” az új kezelésekhez.

„Azt hiszem, tényleg felemeltem a kezem, hogy lennék kísérleti nyúl legyek, mert tény, hogy nem akarok meghalni, szeretnék minél tovább minőségi életet élni, és ha ezt meg tudják adni nekem, én nagyon boldog leszek” — tette hozzá.