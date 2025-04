30 éves lett Bradley Cooper meseszép barátnője, Gigi Hadid: 5 fun fact, amit nem tudtál a szupermodellről

Leggyakrabban Gigi Hadid magánéletéről cikkeznek a lapok, pedig a gyönyörű modell jóval több, mint egy helyes pofi és két formás láb.

Gigi Hadid betöltötte a harmincat.

Forrás: Shutterstock

5 érdekesség a harminc éves Gigi Hadidról

Különlegesnek született

Gigi Hadid gyönyörű, okos és kedves, pedig alakulhatott volna ez teljesen másképp is: a szupermodell Yolanda Hadid lányaként bármit megkaphatott volna anélkül, hogy akár a kisujját is mozdítania kellett volna, de Gigi teljesen máshogy állt az élethez: mindent, amit elért, magának köszönheti. Hogy modell lesz belőle, az soha nem is volt kérdés: a Hadid név ugyanis olyan a divatvilágban, mint a Kardashian a ... reality-ben, talán?

Édesanyja mellett húga, Bella és öccse, Anwar is a kifutók sztárja, bár jegyezzük meg, hogy a tökéletes génkészletükkel ez a minimum, amit megtehetnek az emberiség szolgálatára.

Gigi azonban jóval több, mint egy üresfejű szépség, mutatunk 5 fun factet, amit biztosan nem tudnál róla!

1. Az igazi neve

Gigi Hadid és testvére, Bella Hadid.

Forrás: WireImage

Bizony, Gigit valójában Jelena Noura Hadidnak hívják, a Gigi nevet az anyukája adta neki gyermekkorában, de annyira tetszett a szőke szépségnek, hogy később is megtartotta amolyan művésznévként.

2. A kis csoda

Próbálj egy pillanatra visszaemlékezni arra, hogy mit csináltál két évesen: nem megy, ugye? Na, hát Gigi ez idő tájt a kifutókat járta, ugyanis mindössze két évesen debütált modellként a Guess egyik babaruha kollekciójában. Vajon a show a délutáni szundi előtt, vagy után kezdődhetett?

3. Doktor szöszi

Bár az ő családi hátterével aligha volt szüksége arra, hogy tovább tanuljon, mégis diplomát szerzett a The New School egyetemen, ahol kriminológiát és pszichológiát tanult.

4. Gyermeke apja

Gigi Hadid és Zayn Malik.

Forrás: GC Images

Nem meglepő ezek után, hogy igazi prémium kandúrok vetették ki hálójukat a szőke szépségre: hat évig randizott a One Direction egyik tagjával, Zayn Malikkal, akivel 2020-ban közös gyermekük is született. A kis Khai-t azóta közösen nevelik és állítólag a mai napig nagyon jó a kapcsolatuk.

5. Az álompár

2023 óta egy pár Gigi Hadid és Bradley Cooper.

Forrás: GC Images

Nem sokáig maradt parlagon a szépséges modell a Malikkal való szakítás után: nem más vetette ki rá a hálóját, mint Bradley Cooper, akivel 2023 óta alkotnak egy párt. Azt be kell valljuk, hogy valami istenien mutatnak egymást mellett és így két év randizás után egy csillogó gyűrű akár tökéletes születésnapi ajándék is lehetne! Mit lépsz, Cooper?