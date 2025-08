Ezzel a színnel minden pasit meghódíthatsz: a pirosat pedig felejtsd el

Tényleg nem mindegy, mit veszel fel egy randira, és itt most nem a fazonra gondolunk. A színek jelentése óriási szerepet játszik abban, milyen benyomást keltesz. Donna Cameron színszakértő szerint vannak árnyalatok, amik azonnal vonzóbbá tesznek, és persze akadnak olyanok is, amik akár teljesen láthatatlanná tehetnek egy első találkozón.

Az első randin szeretnénk a szívünkkel látni, de az első benyomás akkor is a szemünkön át érkezik. Használd ki!

A legegyszerűbb módja, hogy vonzóbbnak tűnj a randin: viseld a szemed színét

A legütősebb trükk? Viseld a szemed színét! Donna Cameron személyi stylist és színelméleti szakértő szerint ugyanis ez az egyik legegyszerűbb, mégis leglátványosabb módja annak, hogy magabiztosnak, természetesen vonzónak tűnj.

Azzal, hogy mit viselsz, szavak nélkül kommunikálsz. A szem színe pedig vonzza az embereket

– idézi Donnát a The Sun, aki azt is hozzátette, ha ezt a ruhádban is visszatükrözöd, az hatványozza a hatást. Ráadásul így nem kell túlzásokba esni. Engedd el a mély dekoltázst vagy az extrém szetteket, elég, ha harmóniában vagy saját magaddal. És ez szó szerint a szemedben van.

Kék szemhez

Próbáld ki az égkék, tengerkék, acélkék vagy világos farmer árnyalatokat. Ettől a tekinteted olyan lesz, mint egy víztükör – ne csodálkozz, ha a randid nem tudja majd levenni rólad a szemét.

Barna szemhez

A csokoládébarna, bronz, terrakotta és földszínek nemcsak mélyítik a tekintetet, de meleg, barátságos aurát is sugároznak.

Zöld szemhez

Az olívazöld, fenyőzöld vagy smaragdszín vibrálni fog a szemeid mellett – nem kell smink-trükk, a szemed elvégzi a munkát.

Mogyoróbarna szemhez

A barna mellett játszhatsz akár melegebb arany tónusokkal is, főként a hajad színe is melegárnyalatú.

Szürkés szemhez

A lágyabb lilás-szürkés pasztellekkel próbálkozz, amik kiemelik a rejtett árnyalatokat.

Ez a trükk nemcsak látványos, de boszorkányosan hatékony is, mivel a másik fél nem biztos, hogy tudatosítja, miért nem tudja levenni rólad a szemét.

Nem kell, hogy a randin egyszínű ruhában legyél: az is tökéletes, ha az arcod körül, a felsődben van meg a szemed színe.

Felejtsd el a pirosat és a feketét is

Tudjuk, a pirosról azt mondják, a szenvedély színe. De a randin pont ez lehet a gond. A szakértő szerint a piros túl direkt, túl erős, túl sok lehet, főleg az első randin. Egyesek számára ijesztő, másoknak félreérthető. Szóval hacsak nem vagy 1000%-ban biztos a dolgodban, inkább mellőzd.