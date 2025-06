Megkérte Halle Berry kezét a párja: a színésznő ezért nem mondott még igent

A TODAY with Jenna & Friends műsorában vendégeskedett Halle Berry és Van Hunt. A pár a magánéletük egyik fontos momentumába is beavatta a nyilvánosságot.

Halle Berry és Van Hunt öt éve vannak együtt, a pár pedig a TODAY with Jenna & Friends című műsorban árulta el, hogy kapcsolatuk mérföldkőhöz érkezett. A zenész nemrég feltette a nagy kérdést Berrynek, ám a színésznő nem döntött. „Egyelőre függőben van. Csak ott lebeg a levegőben. Tudod, talán bátoríthatnád” - mondta Hunt tréfálkozva a műsorvezetőnek. „Nos, én háromszor voltam házas. Van egyszer volt nős, szóval nem, nem érezzük úgy, hogy össze kellene házasodnunk ahhoz, hogy bármilyen módon is igazoljuk a szerelmünket” - tette hozzá Halle, ám egyúttal azt is bevallotta, nem zárkózik el teljesen az esküvő gondolatától. „Mindezek mellett, azt hiszem, össze fogunk házasodni - de nem azért mert úgy érezzük, hogy muszáj - , és sokkal jobb döntés lesz, mint a korábbi esküvőim” - jelentette ki Halle - aki az utóbbi időben a menopauzával küzdő nők szószólója lett - és azt is megígérte, hogy hamarosan választ ad Huntnak.