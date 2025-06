Apró bikiniben mutatta meg hibátlan testét Jessica Alba — FOTÓ

Megint adott magának egy kis időt Jessica Alba. Ezen a hétvégén azonban valóban csak magával kellett törődnie, a gyerekeket nem vitte magával, és állítólag a rejtélyes új pasija sem kísérte el. A megosztott fotókból is ez derül ki.

Jessica Alba felöltözve és levetkőzve is bombanő

Forrás: AFP

Jessica Alba kétféle fürdőruhában is megmutatta tökéletes alakját

A 44 éves színésznő, amióta elvált Cash Warrentől, nagy hangsúlyt fektet a pihenésre és arra, hogy ezt képekkel és hozzá tartozó szavakkal is közvetítse a követői, és talán egy kicsit a volt férje felé is. A hétvégén is ez volt a helyzet, egy lenge fehér-bézs mintás kétrészes bikinit vett fel a medence partjára, és abban fotózgatta magát a gyönyörű sztár.

De nemcsak bikiniben mutogatta magát a színésznő, egy pánt nélküli, magasan hasított leopárdmintás fürdőruhát is vitt magával a pihenésre, és abban is pózolt, és talán még szexibb volt, mint a kétrészesében. A fotók alapján a sztár egy luxus wellnessfürdőben pihent.

Bár egyedül kapcsolódot ki, korántsem biztos, hogy Jessica Alba egyedülálló. A nyaralása előtt egy titokzatos férfival látták csókolózni, aki ugyan a hétvégén a képek tanúsága szerint nem tartott a sztárral, a nyaralás után talán randiznak még. De ez még a jövő zenéje, Bár egy bennfentes azt állítja, hogy minden híresztelés ellenére a színésznő szingli, és csak a családjával és a barátaival, főleg barátnőivel tölti a szabadidejét. Talán iaz, talán nem...