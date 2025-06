„Mátészalkai? Az vagyok!" – 100 éves lenne Tony Curtis, a hollywoodi színészlegenda

Tony Curtis és Marilyn Monroe a Van, aki forrón szereti filmben

Forrás: gettyimages

Tony Curtis magyar gyökerei

Hat-hét éves koromig azt hittem, hogy Magyarországon élünk. Az első sokk akkor ért, amikor kijutottam az utcára, a vad Amerikába. De azért a magyarságom velem maradt

– olvasható az Új Tükör 1985. májusi számában, ahol a hollywoodi színészlegendával készítettek riportot.

A színész mindig büszkén vállalta magyar származását, többször is járt Magyarországon. Az ilyen alkalmakkor többek között részt vett a Magyar Filmesek Első Világtalálkozóján, és jelentős összeget adományozott a Dohány utcai zsinagóga felújítására. Tony Curtis Mátészalka nevét nemcsak szívében hordozta, hanem gyakran vissza is tért oda. A szabolcsi város ma is ápolja emlékét: idén már másodszor rendezik meg a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivált Mátészalkán. Lánya, Jamie Lee Curtis is büszkén vállalja magyar örökségét – Oscar-díja átvételekor például magyar népdalt énekelt.

Egy különleges magyar relikvia

Kevéssé ismert tény, hogy Tony Curtis színész egyik különleges zsebórája ma a ceglédi Kossuth Múzeumban található. Az arany zsebórát egy magyar gyűjtő vásárolta meg aukción, és a múzeumnak ajánlotta fel. A hozzá tartozó láncon Szent György és egy mitológiai hajós jelenet látható, amely így nemcsak filmes relikvia, de ötvösművészeti kincs is.

Egy mosoly és egy „pályinka”

A színész első magyarországi látogatásakor, 1985-ben egy különösen kedves jelenet maradt fenn róla. A reptéren megkérdezték tőle: „Mit iszunk?” Ő először angolul válaszolt, majd magyarul próbálkozott: „Pályinkát?” A hordár félrehallotta, és visszakérdezett: „Mátészalkai?” Tony Curtis nevetve válaszolt: „Az vagyok.” Pálinka nem volt, de narancsital és kávé igen – ő pedig mosolyogva elfogadta.

Tony Curtis, Hollywood szupersztárja 2010-ben, 85 évesen hunyt el, de a magyarok szívében – különösen Mátészalkán – örökre él. Filmes öröksége, személyes történetei és a szülőföld iránti szeretete máig példaértékű.