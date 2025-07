Ben Affleck és Jennifer Garner újra együtt - Lesifotókon az egykori házaspár

A Fenway Park lelátóin péntek este ismét együtt tűnt fel Ben Affleck és volt felesége, Jennifer Garner. A színészek két közös gyermekükkel, a 13 éves Samuellel és a 16 éves Seraphinával látogattak el a Red Sox mérkőzésére. Legidősebb lányuk, a 19 éves Violet nem volt velük.

Első sorból nézte meg a Red Sox meccsét Jennifer Garner és Ben Affleck

Forrás: Getty Images North America

Ben Afflecknek és Jennifer Garnernek szurkolnak a rajongók

A Major League Baseball hivatalos X-fiókján egy videót is közzétettek, ahol a hajdani házasok oldott hangulatban és jókedvűen beszélgetnek egymással. A felvétel pillanatok alatt körbejárt a külföldi sztárhíreket kibeszélő közösségi oldalakon, a rajongók találgatják, mi lehet a két színész között. „Ben Affleck és Jennifer Garner újra együtt?” – kérdezte egy felhasználó. Egy másik így reagált: „Aranyos pár, akiknek randizniuk kellene”, míg egy másik hozzászóló szerint: „Miért nem tudnak ezek ketten együttműködni?! Amerikának szüksége van erre a kibékülésre!”, de nem mindenki volt ilyen lelkes: „Ember, egyszer s mindenkorra békén kellene hagynod ezt a nőt” – idézi a kommenteket a Page Six.

Három gyerekük örökre összeköti őket

Affleck és Garner – akik tíz év házasság után 2015-ben döntöttek a különválás mellett, válásukat pedig 2018-ban véglegesítették – példaértékűen, együtt nevelik három közös gyermeküket, Bennek pedig Jennifer mindenben a támasza, rá számíthatott akkor is, amikor Lopezzel úgy döntöttek, elválnak. A színészpárt már korábban is látták közösen nyilvános eseményeken és arról is suttogtak, Ben szívesen összejönne volt feleségével. Márciusban például Samuel paintballos születésnapi partiján mutatkoztak együtt, ahol Affleck egy pillanatra átölelte Garnert – ez a gesztus már akkor találgatásokat indított el a lehetséges kibékülésükről.

Garner hossszú ideje egy üzletemberrel él távkapcsolatban

Jennifer Garnert a múlt hónapban egy jótékonysági rendezvényen látták, amint éppen John Millerrel, akivel hét éve távkapcsolatban él, csókolózik. A színésznő többször beszélt arról, hogy Millerrel nagyon jól érzi magát és Bennel csak szülőtársak és barátok. Egy időben felröppentek a pletykák, hogy John nem nézi jó szemmel Garner és Affleck szoros kapcsolatát, sőt úgy tudni, még ultimátumot is adott kedvesének.