Nem csak Taylor Swift ujjára került gyűrű: Michael Jackson fia eljegyezte a barátnőjét - Fotó!

Hihetetlen, hogy telik az idő. Michael Jackson fia Prince Jackson például már 28 éves, és most 8 évnyi járás után eljegyezte a barátnőjét Molly Schirmanggot. A király elsőszülött fia az Instagram-oldalán jelentette be az örömteli hírt, egy napon Taylor Swifttel és Travis Kelcével.
A legidősebb Jackson fiú és a kedvese már több mint 10 éve ismeri egymást, és 8 éve alkotnak egy párt, azonban sokáig titokban tartották a kapcsolatukat, hogy ne kapja fel a hírt a média. Prince és Molly ugyanis hétköznapi életet él távol az újságok címlapjaitól. Mind a ketten egyetemet végeztek, a civil szférában dolgoztak és beutazták együtt a nagy világot az elmúlt egy évtizedben. Most azonban a 8. évfordulójuk után Prince Jackson végre lánykérésre adta a fejét - számolt be róla a Mirror.
Prince a bejegyzésében azt írta:
8 év telt el, és végtelen év van hátra. Molly és én sok időt töltöttünk együtt és hihetetlen emlékeket és élményeket gyűjtöttünk. Bejártuk a világot, elballagtunk együtt, és együtt nőttünk fel. Izatottan várom életünk következő fejezetét. Szeretlek!
- olvasható a posztban. A fotókat lapozgatva észrevehetitek, hogy a második képen egy idős hölgy ül a páros tagjai között, ő nem más mint Katherine Jackson, aki Prince nagymamája, és Michael Jackson anyukája. Úgy látszik, hogy Katherine is áldását adta az unokája eljegyzésére.
