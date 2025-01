5 celeb eljegyzési gyűrű, ami felfoghatatlanul sokba került

A 82. Golden Globe vörös szőnyegén sok mindent láttunk, de a legizgalmasabb az összes közül Zendaya hatalmas eljegyzési gyűrűje volt. A gyűrűről megtudtuk, hogy a brit ékszerész, Jessica McCormack munkája, több forrás szerint is. A legtöbben a McCormack weboldalán szereplő 5,02 karátos East-West Cushion Diamond Button Back Ring-et tartják a Zendaya ujján látott különlegességeknek. Ugyan hivatalos bejelentés az eljegyzésről még nem érkezett a színésznőtől vagy párjától, Tom Hollandtól, gyanús, hogy az eljegyzés valóban megtörtént.

Zendaya eljegyzési gyűrűt villantott a Golden Globe vörös szőnyegén.

Forrás: NurPhoto via AFP

Zendaya gyűrűjének pontos értékét az ékszerész nem árulta el, viszont a sztárvilágban van pár különlegesség, amelyekért a sztárok dollármilliós összegeket adtak ki. Mutatjuk a legdrágább eljegyzési gyűrűket.

A legdrágább eljegyzési gyűrűk a sztárvilágból

Beyoncé

Beyoncé a hírességek közül az egyik legdrágább eljegyzési gyűrű tulajdonosa. Amikor Jay-Z 2007-ben letérdelt, egy 24 karátos, smaragd alakú gyémántgyűrűt tartott a kezében, amelyet Lorraine Schwartz tervezett. A rapper 5 millió dollárt költött a hatalmas drágakőre, amely ma már 7,5 millió dollárt ér.

Beyoncé a hírességek közül az egyik legdrágább eljegyzési gyűrű tulajdonosa

Forrás: Getty Images

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez több eljegyzési gyűrűt is kapott, és sok közülük több millió dollárt ér. Marc Anthony-tól kapott darabja egy ritka, 8,5 karátos, ragyogó kék gyémánt volt, kisebb fehér gyémántokkal díszített halo foglalatban. Anthony 2004-ben kérte meg Lopez kezét a Harry Winston gyűrűvel, aminek az ára 4 millió dollár volt. A pár tíz évig volt házas, mielőtt 2014-ben véglegesen elváltak.

Lopez Alex Rodrigueztől is egy különösen drága gyűrűt kapott 2019-ben. A smaragd alakú kő, amelyet két baguette gyémánt vesz körül, 15-20 karátos és 5 millió dollárt ér. A pár kapcsolata 2021-ben véget ért.

Még ebben az évben másodszor is eljegyezte Lopezt volt férje, Ben Affleck, aki egy ritka zöld gyémántot adott, platina foglalatban, két félhold alakú gyémánttal mindkét oldalon. A gyűrű 5 millió dollárt ért, kétszer annyit, mint az első eljegyzési gyűrű, amit Affleck Lopeznek adott. Amikor Affleck 2002-ben először kérte meg Lopez kezét egy 6,1 karátos rózsaszín gyémántgyűrűt adott neki Harry Winstontól.