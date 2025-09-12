A 85 éves Linda Gray fölött megállt az idő – Dallas-beli karaktere a televíziózás egyik legerősebb női szerepe

Linda Gray tinédzserkorában modellként kezdte pályafutását, bár már akkor is a színészet volt az igazi célja. Szülei nem repestek, amikor előállt azzal, hogy színész szeretne lenni, de amikor elkezdett televíziós reklámokban szerepelni, mindenki áldását adta az álmaira. Karrierje során számos filmben és televíziós produkcióban szerepelt, még Broadway-darabokban is játszott, ám a Dallas maradt pályafutása csúcspontja.

Linda Gray a Dallas forgatási szünetében 1980-ban

Forrás: Archive Photos

Linda Gray Samanthája a Dallasban a televíziótörténelem egyik legerősebb női szerepe

Samantha karakterét sokan izgalmasnak tartották, és Linda Gray elképesztően hitelesen alakította az alkoholproblémákkal küzdő asszonyt. Olyannyira, hogy az elvonási tünetekről szóló, kórházban forgatott epizódok a legtöbb nézőt sokkolták. Gray később visszatért a sorozat 2012-es változatába, bizonyítva, hogy karizmája és tehetsége évtizedek múltán sem kopott meg.

Linda Gray soha nem akarta görcsösen a szépséget.

Forrás: Getty Images Europe

Linda Gray ragyogásának titka – Genetika vagy tudatos longevity?

A színésznő évtizedek óta tartja bőrápolási rutinját: bármilyen késő is legyen, mindig eltávolítja a sminket az arcáról lefekvés előtt, rendszeresen használ fényvédőt, és hisz a kókuszolaj erejében. Utóbbit rendszeresen használja hidratálóként arcra és lábaira, időként pedig bevet egy-egy peeling maszkot, hogy eltávolítsa arcbőréről az elhalt hámsejteket.

Sosem tagadta, hogy időnként igénybe vette a botox szupererejét, a túlzott plasztikai beavatkozásoktól azonban távol tartja magát.

Mint azt többször is említette, szépségét inkább egészséges életmódjának és pozitív életszemléletének köszönheti.

Egészséges belső nélkül nincs egészséges külső Linda Gray szerint

A szép színésznő sosem félt nyíltan beszélni élete hullámvölgyeiről, például szeretett fia elvesztéséről, ugyanakkor minden nyilatkozatát áthatja az életigenlés, amiből akár mi is erőt meríthetünk.

Derűje és optimizmusa inspiráció lehet azon nők számára is, akik félelemmel vágnak neki a 40. vagy az 50. X-nek. A Dallas sztárja ugyanis már megtapasztalta: az izgalmak, a szépség és az életöröm nem múlik el a kor előrehaladtával.

Szerinte a külcsín egy dolog, inkább a testi és a mentális egészség azok, amelyek karbantartására nap mint nap időt kell szánni. Mentális egészsége és szellemi frissessége érdekében épp ezért még így 80-on túl is átmozgatja magát, minden reggelt hálasétával kezd. Gondoskodik a napi 1,5-2 liter folyadékbevitelről, előszeretettel kertészkedik, de legjobban a család és a barátok társasága tölti fel igazán energiával.

Tisztában van azzal, hogy az anyagcsere az idő múlásával megmakacsolja magát, ezért igyekszik mértékletesen étkezni, habár a mexikói húsos pitének nem tud ellenállni.

Mint semmiben, úgy a táplálkozásban sem szereti az egyhangúságot: soha nem eszik napokon keresztül ugyanolyan reggelit: van, hogy rántottát készít bébispenóttal és sajttal, máskor inkább smoothie-t, amelybe kakaóport, matcha- és líciumport, valamint chia magot is tesz.