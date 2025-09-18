Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Döbbenetes látvány: 3 év után először jelentek meg nyilvánosan az Olsen ikrek

WireImage - Jim Spellman
világsztárok Mary-Kate Olsen Ashley Olsen
Nagy Kata
2025.09.18.
Évek óta nem láthattuk nyilvánosan az Olsen ikreket, azonban a szeptember 11-i New York-i divathéten tiszteletükét tették a stílusikonok, ahol mindenki lesokkolódott a megváltozott külsejük miatt.

Az Olsen ikrek már egy jó ideje visszavonultak a reflektorfényből, így mindig sokként ér bennünket, ha új képeket látunk róluk. 

Az Olsen ikrek 2006-ban
Nagyjából így élnek emlékeinkben az Olsen ikrek. 
Forrás: FilmMagic

Az Olsen ikrek voltak a divathét legnagyobb meglepetései 

Ha a 2000-es években voltál gyerek, akkor automatikusan egy kellemes, otthonos érzés tör rád, akárhányszor meghallod az Olsen ikrek nevét: nem volt ugyanis olyan újság, vagy televíziós műsor, amibe ne tűntek volna fel és mindenkit levettek a lábukról cukiságukkal és őrülten bájos megjelenésükkel. 

Tinilányként pedig ők voltak az első stílusikonok, akiket követtünk: ha vasárnap este az ő filmjüket adták a tévében, akkor másnap minden trendi csajszi igyekezett leutánozni az outfitjüket, a frizurájukat és a sminkjüket (már amennyire az általános iskolai keretek engedték).

Egyszerre imádtuk és irigyeltük őket, hiszen olyanok voltak, amilyenek mindig is szerettünk volna lenni: gyönyörűek, trendik és elképesztően népszerűek. Azóta az Olsen nővérek felnőttek, ruhákat terveznek és a minimalista divat legnagyobb képviselői lettek. Gyermeki bájukat bár elvesztették, azért még mindig örömmel veszünk minden fotót, ami megjelenik róluk. 

Az Olsen ikrek a New York-i divathéten
Az Olsen ikrek is részt vettek a New York-i divathéten.
Forrás: Getty Images North America

Most három év kihagyás után a New York-i divathéten láthattuk újra Mary-Kate és Ashley Olsent, ahol mindenki megdöbbent az ikrek megváltozott külsején: a 39 éves divattervezők ugyanis teljesen máshogy néznek ki, mint ahogy emlékeztünk rájuk. 

Bár mindig karcsúak voltak, most mintha még soványabbak lennének, mint eddig, arcuk pedig beesett és fakó. Mindkét nő jóval idősebbnek tűnik a koránál és mintha már egyáltalán nem is hasonlítanának egymásra. 

Mary-Kate Olsen egy szürke oversized pólót, egy fekete nadrágot és egy hatalmas kendőt viselt, míg Ashley Olsen egy nagy, fekete szövetkabátba burkolózott. 

