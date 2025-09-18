Döbbenetes látvány: 3 év után először jelentek meg nyilvánosan az Olsen ikrek

Az Olsen ikrek már egy jó ideje visszavonultak a reflektorfényből, így mindig sokként ér bennünket, ha új képeket látunk róluk.

Nagyjából így élnek emlékeinkben az Olsen ikrek.

Az Olsen ikrek voltak a divathét legnagyobb meglepetései

Ha a 2000-es években voltál gyerek, akkor automatikusan egy kellemes, otthonos érzés tör rád, akárhányszor meghallod az Olsen ikrek nevét: nem volt ugyanis olyan újság, vagy televíziós műsor, amibe ne tűntek volna fel és mindenkit levettek a lábukról cukiságukkal és őrülten bájos megjelenésükkel.

Tinilányként pedig ők voltak az első stílusikonok, akiket követtünk: ha vasárnap este az ő filmjüket adták a tévében, akkor másnap minden trendi csajszi igyekezett leutánozni az outfitjüket, a frizurájukat és a sminkjüket (már amennyire az általános iskolai keretek engedték).

Egyszerre imádtuk és irigyeltük őket, hiszen olyanok voltak, amilyenek mindig is szerettünk volna lenni: gyönyörűek, trendik és elképesztően népszerűek. Azóta az Olsen nővérek felnőttek, ruhákat terveznek és a minimalista divat legnagyobb képviselői lettek. Gyermeki bájukat bár elvesztették, azért még mindig örömmel veszünk minden fotót, ami megjelenik róluk.

Az Olsen ikrek is részt vettek a New York-i divathéten.

Most három év kihagyás után a New York-i divathéten láthattuk újra Mary-Kate és Ashley Olsent, ahol mindenki megdöbbent az ikrek megváltozott külsején: a 39 éves divattervezők ugyanis teljesen máshogy néznek ki, mint ahogy emlékeztünk rájuk.

Bár mindig karcsúak voltak, most mintha még soványabbak lennének, mint eddig, arcuk pedig beesett és fakó. Mindkét nő jóval idősebbnek tűnik a koránál és mintha már egyáltalán nem is hasonlítanának egymásra.

Mary-Kate Olsen egy szürke oversized pólót, egy fekete nadrágot és egy hatalmas kendőt viselt, míg Ashley Olsen egy nagy, fekete szövetkabátba burkolózott.