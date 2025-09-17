Megtörtént, amire nők tucatjai vártak: letartóztatták a Tinder-csalót, Simon Levievet

Simon Leviev nevét egy világ ismerte meg A Tinder-csaló című Netflix-dokuból, ami 2022 februárjában a szolgáltató egyik legnézettebb dokumentumfilmje volt 90 országban. A 34 éves Levievet szerelmi csalássorozattal vádolták, de egy rövid börtönbüntetés után kiengedték. Ő maga mindig is tagadta, hogy bűnöző lenne, sőt, korábban azt ígérte, elmondja a saját verzióját is, de arra nem került sor.

Letartóztatta az Interpol a Tinder-csaló Simon Levievet

Forrás: Instagram

A grúz belügyminisztérium adta hírül, hogy Simon Leviev − valódi neve Simon Jehuda Hajjut − izraeli állampolgárként került őrizetbe az Interpol kérésére, miután megérkezett Batumi repülőterére. A férfi a 2022-es Netflix A Tinder-csaló dokumentumfilmje szerint egy gyémántmogul gazdag örökösének adta ki magát a Tinderen, szerelmet hazudott, majd több tucat nőt is rávett, hogy több millió dollárnak megfelelő összegeket utaljanak át neki. A film szerint a csalás összértékét mintegy 10 millió dollárra becsülték. 2019-ben Levievet négyízben elkövetett csalás vádpontjában bűnösnek találták és 15 hónap börtönre ítélték, amelyből öt hónapot töltött le, majd továbbra is szabadon utazott a világban. „Beszéltem vele ma reggel, miután őrizetbe vették, de még nem értjük az okát” − nyilatkozta az ügyvédje a grúziai letartóztatás után.

Luxusélet ígéretével és love bombinggal manipulált

A dokumentumfilm és a sajtóban megjelent cikkek szerint Leviev 2017 és 2019 között hamis személyiséget kreált magának és azzal hálózta be előbb online, majd személyesen áldozatait. Fontos eszköze volt az úgynevezetett love bombing, azaz a túl gyors közeledés és érzelmi kötődés kialakítása. Mindenkinek azt mondta, amit hallani akart, közben megmutatta, milyen jól jár vele választottja. A nőket a férfi kellemes személyisége, extravagáns életmódja, a magánrepülőgéppel történő utazások és a luxusnyaralások teljesen elvarázsolták. A kötődés és bizalom kialakítása után „ellenségekre” hivatkozva jelentős pénzösszegeket kért kölcsön, amelyeket az állítások szerint nem fizetett vissza. Egyszerre több nővel tartott fenn kapcsolatot, és tulajdonképpen az egyik nő pénzéből kápráztatta el a másikat, hogy aztán őt is kifossza.