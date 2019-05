Rúzsa Magdi karrierje a Megasztárral indult 13 évvel ezelőtt. A tehetségkutató harmadik szériájának győztese az évforduló alkalmából a közösségi oldalán mondott köszönetet.

