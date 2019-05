Sebestyén Balázs egyetlen műsora, a Gyertek át! nem forog tovább: a műsorvezető nem tudja, mi lesz a show sorsa.

Úgy tűnik, nem vendégeskedik több sztár Sebestyén Balázs „nappalijában" legalábbis erre utal a műsorvezető kijelentése. A rádió reggeli műsorában kotyogta ki egy hallgatónak az információt, aki szeretett volna páros belépőt a Gyertek át! felvételére.