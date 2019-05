VV Fanni elrablójának, B. Lászlónak előzetes letartóztatását a bíróság két hónappal meghosszabbította. A férfi azért könyörgött, hogy engedjék haza.

A bíróság szerint fennáll a szökés vagy a bűnismétlés veszélye, ezért két hónappal meghosszabbította VV Fanni elrablójának előzetes letartóztatását – tudta meg a Bors B. László korábbi ügyvédjétől, dr. Brodmann Pétertől.