Néhány hónapja költözött külön egymástól a mulatós világ sztárpárja, Suzy és Jolly. Az énekesek megerősítették a hírt, válni készülnek. Jolly újabb részleteket árult el magánéletükről.

Az már nem kérdés, hogy Suzy és Jolly el fognak válni, teljesen elhidegültek egymástól.

Jolly a legjobban mégis kislányát félti, akit állítása szerint, egykori szerelme, Suzy ellene akar hangolni.

Jó hosszú ideje az intimitás is eltűnt otthonról, amit valljunk be, egy férfi nehezen visel. Ugyanakkor nem is ez volt a legnagyobb probléma, hanem az, hogy a feleségem sosem fogadta el az előző házasságomból származó fiamat. Mostanában tudtam meg, hogy a volt nejem soha semmi rosszat nem mondott rólam a gyermekünknek, ellenben Suzy már őt is ellenem hangolja. Alig tudom elmagyarázni a lányunknak, hogy őt nem akarom elveszíteni, én csakis az anyukájától válok el - mesélte a Riposztnak Jolly.