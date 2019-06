Harry and Meghan Plus One címmel forgat filmet a CBS csatorna, amelyben arról is szó esik, hogy Meghan hercegnét nem fogadták kitörő lelkesedéssel Harry herceg barátai.

Nem sokkal az után, hogy megismerkedtek, Harry herceg bemutatta Meghan Markle-t a barátainak. Ám a körükben nem aratott osztatlan sikert a leendő hercegné – derül ki a CBS Harry and Meghan Plus One című filmjének előzeteséből.

Az Insider azt írja, hogy Richard Fitzwilliams, a királyi család szakértője szerint ez azzal is magyarázható, hogy Meghan a királyi családhoz képest egy igencsak "újkori" életmódot folytatott. Így nem volt túl népszerű, ám végül rájöttek, hogy remek párost alkotnak együtt.