Nemrégiben tért haza az Ázsia Expressz forgatásáról Hódi Pamela. Most új korszak vár rá, úgy döntöttek szerelmével, hogy összeköltöznek.

Egyedülálló édesanyaként élt Berki Krisztiánnal való szakítása után Hódi Pamela, ám nemrégiben rátalált újra a szerelem. Tóth Bence focistával most úgy döntöttek, hogy összeköltöznek.

„Szokták mondani, hogy lakva ismerszik meg az ember, és ez így igaz! Minden zökkenőmentes volt, nem volt feszültség, édesanyaként pedig a legfőbb szempont az volt, hogy a lányomnak jó lesz-e, ha itt él velünk egy férfi” – mesélte a Blikknek Pamela, aki nemrégiben tért haza az Ázsia Expressz forgatásáról.

Mint mondta: Berki Krisztiánnal közös lánya, Nati szereti párját. „Sok időt töltenek kettesben is, közös programokat csinálnak, bicikliznek, kártyáznak, nagyon jól elvannak. Szeretik egymást, nekem pedig ez a legfontosabb” – fogalmazott Hódi Pamela. Azt is elárulta, hogy már a közös gyermeken is gondolkodnak. Bár szeretné, ha ezt előbb lánykérés és esküvő előzné meg.