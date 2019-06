Az Éjjel-nappal Budapest forgatásáon komoly sérüléseket szenvedett Eckü, a Hősök zenekar tagja.

Egy fályát a emelt a feje fölé a sztár egy jelenet forgatásakor, amiről viasz potyogott a fejére, komoly égési sérüléseket okozva.

"Vicces, hogy most néhány helyen nincs hajam, de no para. A forgatást és a fotózást is nagyon élveztem, a szél miatt éreztem, hogy gond lehet a fáklyákkal, egy kicsit nem figyeltem és ez lett belőle"- mesélte Eckü a Blikknek, aki néhány jelenet erejéig bukkan fel a sorozatban.