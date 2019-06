Apák napja alkalmából egyszerre köszöntötte fel édesapját, volt férjét és mostani párját az Ázsia Expressz sztárja, Horváth Gréta.

Magánéletéről vallott közösségi oldalán az Ázsia Expressz szereplője, Horváth Gréta. A sztáranyuka egy fájdalmas válást tudhat a háta mögött, volt párjával azonban mostanra sikerült rendeznie a viszonyát. Kisfiáról így most két férfi is gondoskodik, exférje és jelenlegi kedvese. Apák napja alkalmából mondott nekik köszönetet.

„Ennél az ünnepnél helytálló a többes szám. Nagyon hálás vagyok, mert két ilyen férfi szereti, gondozza a gyermekem! Olyan boldog vagyok, mert az elmúlt két évben helyére került minden. Filip édesapjával rendeztük a dolgainkat. Béke van. Hatalmas szerepe van ebben Barinak! Sok mindent megértettem, elfogadtam, megfejtettem. A csalódás az hatalmas volt, de ha anno a házasságommal nem történik ez meg, akkor most nem az lennék, aki ma vagyok. Szeretem ezt a nőt, aki lettem. Ebben pedig ennek a két férfinak nagyon sokat köszönhetek! Hiába válik el az ember, gondoljatok bele milyen jó, hogy Filipet ennyi szuper ember veszi körül. Lehet ezeket a dolgokat gyászolni, kell is, én is ezt tettem. Sokat mocskolódtam, haragudtam, sírtam. De ami most van az több mint a boldogságom! Köszönöm, hogy vagytok Nekünk, Nekem.”