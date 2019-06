Megsérült a bokája a Feleségek luxuskivitelben című műsorból megismert Vasvári Viviennek, akit egy budapesti szórakozóhelyen zaklatta egy férfi. Az attrocitás verekedésig fajult.

Egy budapesti szórakozóhelyen töltötte az estét Vasvári Vivien férjével, Fecsóval és barátaikkal. Egy férfi zaklatni kezdte a luxusfeleséget, férje épp barátaival beszélgetett, így Vivien maga vette kezébe a dolgot. Szólt neki, hogy hagyja őket békén.

„Persze ez őt egy pillanatig sem zavarta. Fecsó nem volt mellettem, a barátaival beszélgetett, így a fickó továbbra is jött, és fogdosott. Megfogta a fenekemet, a combomat, a derekamat, ezt pedig nem hagyhattam. Nagyon ideges lettem, pedig sokkal nyugodtabb vagyok már, mint pár éve. Akkor hirtelenharagú voltam és verekedős, most anyukaként már próbálom magam visszafogni. Amikor viszont elegem lett a tapizásból, akkor jól meglöktem, és üvöltöttem neki, hogy szétverem a fejét” – mesélte a Blikknek Vasvári Vivien.

A luxusfeleség beszámolója szerint a férfi távolabb ült tőlük, de még mindig őket nézte és ocsmányságokat mutogatott. „Odamentem, és előbb úgy csináltam, mintha ököllel meg akarnám ütni, utána meg belerúgtam. Ezután ő úgy ellökött, hogy repültem a levegőben. Az egész pár másodperc alatt megtörtént” – fogalmazott Vivien. Férje és barátai odarohantak, a szórakozóhely biztonsági emberei pedig eltávolították a férfit.

A kétgyermekes anyuka bokája azóta is fáj, bicegve jár, nem tudni, hogy az eséstől vagy a rúgástól sérült meg. Vivien azt is elárulta, hogy miután közösségi oldalán megosztotta a történteket, kapott hideget-meleget, sokan azt írták, annyiban kellett volna hagynia a dolgot. „Szerintem azok a nők küldenek most utálkozó üzeneteket, akik irigyek, mert rájuk senki nem nyomul egy buliban, velük senki nem akarja ezt csinálni. Utólag én csak azt bánom, hogy nem vertem ott agyon a fickót” – mondta Vasvári Vivien.