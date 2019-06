Aurelio továbbra is állítja, bár valóban pofozkodott az ismerősével, emberrablásról nem volt szó.

Már javában zajlik Aurelio tárgyalása: mint ismeretes, az egykori valóságshow-sztárt azzal vádolják, hogy emberrablással próbálta visszaszerezni egy ismerősétől a pénzét. A TV2 Mokkájában most elárulta, próbál pozitívan hozzáállni a tárgyaláshoz, továbbra is állítja, nem volt szó emberrablásról, és bízik benne, hogy végül mégiscsak kiderül az ártatlansága.

„Én még mindig azt mondom, nem raboltam embert: egy baráti társaság kitalált egy történetet, hogy csőbe húzzanak. (...) Azt is elmondtam a bíróságon, hogy sajnos el kell fogadniuk azt, hogy vidéken, ha egy kicsit is ismertebb ember vagy, és leejtesz egy tányért, akkor már azt mondják, összetörted a konyhát... Én még mindig hiszek abban, hogy ki fog derülni az igazam. Bevallom, tényleg volt pofozkodás, üvöltözés, garázdaság, de emberrablás nem. A tárgyaláson a tanúk nem tudtak három összefüggő mondatot mondani, össze-vissza beszéltek... A városban azt is hallottam, hogy ez a brigád pénzt akar tőlem kérni, hogy kétmillióért hajlandók elmondani az igazat."