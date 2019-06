Tíz évvel ezelőtt hunyt el Michael Jackson. Most egy új dokumentumfilmet készítettek róla Killing Michael Jackson címmel. Ebben nyomozók meséltek arról, hogy a pop királyának sebhelyek borították a testét, és kopasz foltok voltak a fején.

Elképzelhető, hogy parókát viselt Michael Jackson életének utolsó éveiben – derült ki a Killing Michael Jackson című dokumentumfilmből. A 10 évvel ezelőtt elhunyt popikon halálának körülményeiről az ügyben eljáró nyomozók meséltek.

Azt állítják, Jackson fején kopasz foltok voltak, így valószínűleg utolsó éveiben parókát hordott, de tetoválással is igyekezett elfedni a kopaszságát – írja a Mirror. Valószínűsítik, hogy annak a balesetnek a következménye ez, amely a Pepsi reklámfilmjének forgatásán történt. Ekkor ugyanis kigyulladt az énekes haja. De állítólag kozmetikai tetoválása is volt például az ajkai körül.

A filmben elhangzik, hogy számos heget találtak a testén, melyek azokból a műtétekből maradhattak meg, amelyekkel megpróbálta teljesen megváltoztatni a külsejét. Találtak például a füle mögött és az orra mellett is. De voltak hegek a nyakán, a csuklóján és a karján is. Ezek is a különböző beavatkozások nyomai lehetnek.