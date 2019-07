Ada tini ikerfiaival fesztiválozik, és ezt büszkén mutatta meg követőinek. Feltehetőleg nehezen jött össze az a fotó, amit a jeles alkalomból kiposztolt, mert a műsorvezető viccesen megjegyezte a posztjában, hogy jó képet nem sikerült csinálniuk.

Szakállat növesztett Pintér Adrienn Ada

Egyre többen hódolnak a mobilapplikációk színes világának, amelyekkel megváltoztathatjuk arcvonásainkat. A legnépszerűbbek közé most az tartozik, amellyel megmutathatjuk, hogyan néznénk ki a másik nem képviselőjeként. Most Ada is kipróbálta.