Ahogy megírtuk, Schobert Norbi arról számolt be, hogy Ciprusról hazafelé a repülőre nem akarták felengedni a fitneszguru 8 éves kisfiát, Zalánt. Egy fotós barátjuk átengedte a helyét, így a család együtt utazhatott, most pedig reagált a légitársaság is.