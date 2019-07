Kudlik Júliát születésnapja alkalmából akarták köszönteni, de az egykori műsorvezető nem volt elragadtatva a gesztustól.

Kudlik Júlia hosszú évek óta nem látható a képernyőn, de fellépéseken még találkozhattak vele az emberek – eddig. Szvorák Katalin énekművésszel havonta akár több alkalommal is szórakoztatták a közönséget, viszont egy jó ideje már ott sem látni a Delta egykori műsorvezetőjét, aki vasárnap, vagyis július 14-én tölti be a 74. életévét. Ez alkalomból kereste fel őt a Bors, és szerették volna azt is megtudni, hogy miért nem lép már fel, de nem kaptak választ.

„Nem érdekel a születésnapom, köszönöm a megkeresést, de visszavonultam! További szép napot!" – mondta Kudlik Júlia, majd bontotta a vonalat. A lap Szvorák Katalint is kereste, de egyelőre ő sem adott választ arra, miért nem lépnek már fel Kudlik Júliával együtt.