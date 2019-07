Hosszú Katinka és Gelencsér Máté kapcsolatára egy hónapja derült fény, és egyre többet tudunk meg a viszonyukról.

Egy hónapja derült ki, hogy Hosszú Katinkának új párja van. A szerencsés férfi nem más, mint Gelencsér Máté, akivel először Barcelonában látták együtt az úszónőt. Kapcsolatukat már fel is vállalták a nyilvánosság előtt, Katinka édesapja pedig elárult egy-két titkot a szerelmükről.

„Kata és Máté jelenleg távkapcsolatban élnek. Máté elfoglaltságai miatt a szingapúri edzőtáborba sem tudta elkísérni szerelmét, Katinka a szakmai stábjával utazott. Máté egyébként is rengeteget utazik, így csak ritkán látják egymást. Általában az interneten keresztül kommunikálnak. Remélem, hogy nem áll közéjük a távolság” – nyilatkozta a Ripostnak Katinka édesapja. Kiderült, hogy az úszónő már be is mutatta a családjának új párját.