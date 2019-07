2018 őszén 12 év közös élet után szakított Várkonyi Andi és Bochkor Gábor. Eleinte nem kommentálták a hírt, később mindketten megszólaltak. Most a csinos televíziós mesélt arról, hogyan érzi magát, és milyen a viszonya gyermeke apjával.

„Egy válás vagy szakítás mindenképpen nagyon nehéz, ismert emberként pedig még többen voltak kíváncsiak arra, hogy mi történt (...) Emlékszem, akkoriban sokat sírtam, de el kellett mennem a boltba, mert ott a gyerekem, aki miatt nem tehetem meg, hogy üres legyen a hűtő. A boltban lehajtott fejjel mentem, hogy ne az legyen a téma, miért van kisírva a szemem. Állandóan fürkészték az arcomat, a pénztáros is azt kérdezte tőlem, hogy mi a baj. Hát erre mit lehet mondani? Hogy semmi köze hozzá? Hogy csak azért, mert látott a képernyőn, attól mi még idegenek vagyunk egymásnak? Nem akartam megbántani, így udvariasan mondtam valamit” – emlékszik vissza a műsorvezető, aki arról is mesélt, hogyan érez most Bochkor Gábor iránt.

„Ő a gyermekem apja, sose mondanék róla rosszat, ahogy eddig sem tettem. Nem cáfoltam semmit, amit ő nyilatkozott, nem akartam vitát. Nóri miatt most is sokat beszélünk, de csak a lányunkról. Nem vagyunk haragban, sőt nem is abban váltunk el. Mielőtt elköltöztünk az otthonunkból, én vittem ki a repülőtérre. Szeretetben, sírva vettünk búcsút, azóta pedig csak akkor találkozunk, amikor Nóri miatt kell” – mondta el Várkonyi a Blikknek, és hozzátette, lehet, valaha majd barátok, jó ismerősök lesznek, de ennek még nem jött el az ideje.