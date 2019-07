Milák Kristóf még nem fogta fel, mekkora eredményt sikerült elérnie: szerinte legalább egy hónapba telik, mire feldolgozza a történteket.

A 19 éves Milák Kristóf óriási eredményt hozott a pillangón a kvangdzsui világbajnokságon, hiszen megdöntötte Michael Phelps 2009-es világcsúcsát. Egyelőre még nem sikerült felfognia, milyen nagy dolgot vitt véghez.