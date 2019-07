Zana Józsefet több baleset is érte az elmúlt időben, de már a visszatérést tervezi: ezt szeretné még véghezvinni.

Zana Józsefet sok csapás érte az utóbbi időben. Júniusban lezuhant egy mozgólépcsőről, ami miatt kórházba is került, majd agyérgörcsöt kapott. A színművész azonban nem kesereg, szerencsére az állapota gyorsan javul, és már a visszatérésen gondolkozik. A sérülések miatt azonban ki kellett hagynia egy vendégjátékot, amit nagyon sajnál, hiszen Kovács Katival, Szulák Andreával, Tordai Terivel és Esztergályos Cecíliával állt volna egy színpadra.

"Mindegyikükkel játszottam! Kovács Katival életemben először a Kék csillag együttesben énekeltem együtt, a Jégcsarnokban, az volt életem első fellépése. Esztergályos Cilivel is rengeteget szerepeltem, Tordai Teriről nem is beszélve, minden darabban az én csajomat játszotta. Ezért is lett volna jó, ha összejön ez a fellépés, mert egyébként nem járunk össze" – mondta a Ripostnak Zana, akinek minden vágya, hogy bemutathassa a Zana és a nők című előadást. "Nagyon szeretném ezt az előadást. Ezt még megcsinálom, aztán meghalok" – vallotta a színművész, de természetesen nem gondolta komolyan.