Hátulról, apró bikiniben fotózták az Ázsia Expressz 2 sztárját, Horváth Grétát.

Horváth Gréta nem tagadja, sok idő kellett ahhoz, mire elfogadta magát olyannak, amilyen. Bikinit is ritkán vett fel, de most már bátran bújik az apró darabokba is. Ezúttal is így tett, a közösségi oldalára egy szexi fotót posztolt: fürdőruhában, egy stégen fotózták.

„Nem vagyok sovány... Inkább kerek, de megszerettem magam így. Szeretném, ha mindenki bátran merné önmagát vállalni, mert akkora szabadságot ad, hogy hihetetlen. Van nekem is narancsbőröm, striám, hájam, laza lógós testrészem. A bikini is bevág itt ott...” – írta a képhez.