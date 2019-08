Színházban és sorozatban már feltűnt Nagy Adri, és megmutatta, hogy nemcsak az énekléshez van tehetsége, ezúttal pedig szélesvásznon is látni fogjuk majd.

A bájos énekesnő a Tékasztorik című film folytatásában kapott szerepet, ami Bihari Viki díjnyertes blogja alapján készült. Az első részt is nagyon szerettük, így alig várjuk a folytatást, most már Nagy Adri miatt is.

Az énekesnő egyébként meglepő szereposztást kapott, nem csoda, hogy az izgalmas karakternek nem tudott nemet mondani: "Vak lányt játszom, akinek az ártatlan külseje kemény, mégis jószívű belsőt takar. Kellemesen elcsodálkoztam, amikor kiderült, hogy karakterem egy alvilági banda tagja, akinek fegyvert is kell majd ragadnia. Izgalmasnak hangzott, tényleg nem tudtam visszautasítani, s a kétnapos forgatás is pompásan sikerült" - mesélte Adri a Blikknek.