Kate Hudson arról a pucér címlapfotózásáról vallott, amit 22 éves korában vállalt el.

A 40 esztendős Kate Hudson szívesen nézi vissza régi fotóit, és most arról a pucér címlapfotózásáról vallott őszintén, amelyet 22 éves korában vállalt el. Elárulta, soha nem volt szégyenlős típus, így valójában egyáltalán nem okozott számára gondot ledobni a ruhát.

„Őszinte leszek, én ezen egyáltalán nem problémáztam. Nem érdekel, mit gondolnak az emberek, de én szeretek és mindig is szerettem meztelen lenni."

A címlapfotóval azonban nem csak az elismerést gyűjtötte be az emberektől, sokaktól kapott kritikát is. Mint mondja, többen is illetlennek találták a fotót, és voltak olyan üzletek, ahova be sem engedték utána – írja a PageSix.