Erős Antónia elárulta, nem szabad azt hinni, hogy a sztárok tökéletesek. Mindenkinek vannak hibái.

Erős Antónia a BEST magazinnak adott egy nagyobb interjút, amelyben kijelentette, nem szabad elhinnünk, hogy a sztárok mindenben tökéletesek. Szerinte hamis képet mutatnak a rajongók felé, valójában nekik is vannak hibáik. Mint mondja, ő sem tökéletes, de nem is érzi úgy, hogy annak kellene lennie.

„Az újságokban, az interneten mindenki tökéletes. Így aztán mindenki tökéletes anya, feleség és nő akar lenni, és közben azt gondolja, mindenki más pompásan teljesít ezekben a szerepkörökben, csak épp ő nem. A sztárok, akiket sokan példának tekintenek, általában bébiszitterek seregére bízzák a gyerekeiket, és még azt sem tudjuk, mennyit látják őket valójában, vagy mennyi időt töltenek együtt. (...) Nem vagyok tökéletes, de nem is kell annak lennem. Ám erre a gondolatra meg kellett érnem: másként látom a dolgokat 40–50 között, mint egykor, huszonévesen. Akkor még az a legnagyobb problémád, hogy van-e a combodon narancsbőr. Aztán rájössz, hogy ez egyáltalán nem számít.”