Kedves Ferenccel való szakítása óta a nyilvánosság előtt szingliként él Zimány Linda, aki elárulta, ennek mi az oka.

Linda szerint sokaknak tetszik, de csak kevesen merik venni a bátorságot a kezdeményezéshez. Bár már nagyon vágyik társra és családra, kivárja az igazit.

„Talán azért nincs senkim, mert sok férfi fél tőlem. Egyelőre nem csüggedek, a szerelmet nem lehet erőltetni, majd jön magától. Még csak most kezdődik életemnek az a szakasza, amikor pontosan tudom, hogy ki vagyok, mit akarok, mit szeretnék elérni.Talán most érett és erősödött meg a személyiségem annyira, hogy például azt is tudjam, milyen párt képzelek el magam mellé” – mondta Linda, írta meg a Ripost.