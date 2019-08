Szexuális zaklatással vádolják Plácido Domingót

Domingót több nő is szexuális zaklatással vádolta meg. Az énekes közleményt adott ki, azt mondta, a vádak harminc évvel ezelőttiek, ráadásul pontatlanok, de hangsúlyozta, senkit sem akart megbántani vagy kellemetlen helyzetbe hozni.

A vádak szerint a világhírű operaénekes több kolléganőjére is nyomást gyakorolt, hogy szexuális kapcsolatot létesítsenek vele. Nyolc operaénekesnő és egy táncosnő állt eddig a nyilvánosság elé, de a hírek szerint ettől többen is vannak. Patricia Wulf operaénekesnő például azt állítja, hogy Domingo állandóan a melleit nézte, ráadásul akik visszautasították a férfi közeledését, azok szakmailag hátrányba kerültek – írja az Euronews.

Plácido Domingo közleményt adott ki, melyben azt írja, hogy a vádak már harminc évre nyúlnak vissza, nagyon nyugtalanítóak számára, ráadásul pontatlanok is. Hangsúlyozza, bármilyen régen is történt, sajnálja, ha bárkit is megbántott. Úgy gondolja, hogy minden kapcsolata közös megegyezésen alapult.