Mi is beszámoltunk róla, hogy Fresh Andi menyasszony lett. A lánykérős fotó után az énekesnő a jegygyűrűjét is megmutatta.

Fresh Andi már 15 éve ismeri párját, egy régi barátság alakult át szerelemmé. Hamarosan az életüket is összekötik, Andi kezét térdre ereszkedve kérte meg a párja. Az énekesnő most a gyönyörű gyűrűjét is megmutatta.