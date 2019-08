Torgyán József és Cseh Mária augusztus 22-én ünnepelték volna 60. házassági évfordulójukat. Az özvegy meglepő dolgot tapasztalt, nem kizárt, hogy férje a jeles alkalomból üzent neki a túlvilágról is.

Az egykori primadonna az évforduló alkalmából a Torgyán-villában adott interjút a Ripostnak. Cseh Mária a kertet is megmutatta, ami nem mellesleg nagy büszkesége volt az annak idején örömmel kertészkedő politikusnak. Nem sokkal a halála előtt ültetett egy almafát is, ami korábban soha nem hozott termést, most viszont tele van almával. Felesége valóságos természeti csodának tartja, hogy éppen ezen a nyáron, házasságuk 60. évfordulóján fordult termőre a fa.

„Ezt a fát még Jóska ültette saját kezével, néhány évvel a halála előtt. Mindene volt a kert, egyszerűen imádta. Ezen a fán azonban eddig még soha nem termett gyümölcs, nagyon érdekes, hogy épp most gondolta úgy a természet, hogy megajándékoz ezzel a sok almával. Sajnos ő ezt már nem érhette meg" – mesélte a lapnak Marika.