Ahogy arról a Life.hu is beszámolt Miley Cyrus és Liam Hemsworth kapcsolata sokadszorra ért véget. Bár többször újra össze is jöttek, ezúttal véglegesnek tűnik a szakítás.

Úgy tűnik, hogy Miley Cyrus és Liam Hemsworth házassága végleg a végéhez ért. Sajtóértesülések szerint már abban is megegyeztek, ki melyik háziállatot veszi magához. Úgy tudni, hogy minden háziállatról Miley fog gondoskoni, ami nem kis felelősséggel fog járni, ugyanis hét kutya, három macska, egy malac, két ló és két póni is a csapat része - írta meg a Female First.