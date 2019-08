Polgár Tünde, az egyik luxusfeleség ma is jól emlékszik arra, hogy honnan jött. Nem fényűzésbe született, családja szegény volt, ő pedig korán kezdett el dolgozni.

Tizenkét éves voltam, amikor először dolgozni mentem. Nyáron egy hónapon keresztül egy kis szuterén helyiségben válogattam méret szerint az anyacsavarokat negyven fokban. Szerettem volna egy kis pénzt keresni, hogy néha egy-egy jobb holmit is megengedhessek magamnak, például az iskolába szebb körzőt vagy minőségibb matekholmikat. Számos munkám volt még tiniként, például asztalleszedés egy étteremben, amit az édesapám intézett nekem – mesélte a Borsnak Tünde, aki azt is hozzátette, emiatt is fontos számára, hogy jótékonykodjon.