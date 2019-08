Kiderült, milyen főételek közül választhat György herceg az iskolában.

A hatesztendős György herceg a londoni Thomas's Battersea iskolába jár, és az évi 23 ezer dolláros tandíj természetesen tartalmazza a napi étkezést is. A So Yummy utánajárt, milyen is a menü az oktatási intézményben.

Ahogyan azt sejteni lehetett, nem szokványos fogásokról van szó, akad közöttük néhány igen különleges. Nézzünk pár főételt, amelyekből választhat a kis herceg!

Arrabiata csirkehússal

Vegán falafelfalatok

Magyaros báránygulyás

Piri-piri csirke

Lazac-brokkoli quiche

Sült tőkehal

Ősztől egyébként György kishúga, Sarolta is ebbe az intézménybe jár majd iskolába.