Hét hónappal Andy Vajna halála után amerikai állampolgárságért folyamodott Vajna Tímea. Reméli, hogy jövőre megkapja a papírokat, és ott kezdhet új életet.

"Andy támogatta, hogy legyek én is amerikai állampolgár, és most jött el az ideje, hogy ezt kérelmezzem. Szeretném, ha jövőre megkapnám a papírokat" - mondta a Blikknek Vajna Timi, aki a korábbi hírek szerint már csak az ősz elejét tölti itthon. "Úgy tervezem, pár hétig még Budapesten maradok, de ez még képlékeny, ezért erről most többet nem is akarok mondani."

Timi az utóbbi években többször töltött hosszabb időszakokat Amerikában, Los Angelesben van bérelt lakása. Andy Vajnával való házasságkötése után megkapta az állandó tartózkodásra jogosító zöld kártyát.