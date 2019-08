Botrányos pillanatokkal, egy nem várt fordulattal és egy családi mozifilmmel fűszerezi meg a vasárnap estét a TV2, közvetlenül a Sztárban Sztár leszek! után! Szeptember 1-jén 18.55-kor vadonatúj felállásban debütál az ország kedvenc házibulija, hiszen indul a Sztárban Sztár leszek!. Ezt követően 20:55-től eddig nem látott extrákkal érkezik az Ázsia Expressz Különkiadás, míg 21:35-től a közönségkedvenc, Valami Amerika című mozifilm garantálja a tökéletes hétzáró kikapcsolódást.

Szeptember 1-jén 18:55-kor vadonatúj köntösben tér vissza a képernyőre Magyarország kedvenc showműsora a Sztárban Sztár. A Sztárban Sztár leszek! hazánkban sosem látott formátumban keresztezi a tehetségkutatók és a népszerű átváltozó show elemeit, megannyi vicces pillanattal és óriási tehetségekkel. Ezúttal civil jelentkezők mutathatják meg rátermettségüket. Aki mind hangban, mind megjelenésben tökéletesen hozza az ikonikus külföldi és hazai előadókat, elnyerheti a Magyarország legsokoldalúbb előadója címet. A zsűriszékekben ezúttal Tóth Gabi, Bereczki Zoltán, Pápai Joci és Horváth Tomi foglalnak majd helyet, akik a hetek alatt nem csupán ítészek, de mesterek is leszenek.



Ezen a héten kezdetét vette egy nem mindennapi kaland, hiszen útjára indult az Ázsia Expressz 2, ami sosem látott izgalmakkal, váratlan fordulatokkal, vadonatúj terepen és minden eddiginél színesebb szereplőgárdával hétköznap esténként várja a nézőket. Mint az a korábbi hírekből köztudott, a forgatás váratlanul leállt Srí Lankán, mivel az utazós reality egyik feladata felháborodást váltott ki a helyiek egy csoportjánál. Bár a hazai stáb azonnal rendezte az ellentéteket, a félreértéseknek köszönhetően a botrány tovább gyűrűzött, így a forgatási engedélyt megvonták tőlük, majd egy hirtelen fordulattal Indiában folytatódtak a felvételek. Vasárnap 20:55-től, közvetlenül a Sztárban Sztár leszek! után az Ázsia Expressz Különkiadásban sosem látott, exkluzív részleteket láthatnak a nézők a helyszínről, az ott történt eseményekről, valamint megszólalnak az érintett játékosok és stábtagok is. Emellett egy olyan váratlan történésről is lehull a lepel, ami szintén komoly fordulatot hozhat a játék menetében.



Szombaton és vasárnap délután ismétlik az Ázsia Expressz 2 első 5 epizódját. Szombaton 14.05-18:00 az első két részt, vasárnap 12:45-18:00 a 3-5 részt izgulhatják végig újra a nézők.

Az izgalmak megkoronázásaként 21:35-től jön a Valami Amerika 3 olyan sztárszínészekkel, mint Ónodi Eszter, Oroszlán Szonja, Stohl András, Nagy Ervin, Szabó Győző és Hujber Ferenc. A sikermozi eddig 370 000 nézőt csábított a mozikba, vasárnap pedig a családi nappaliból is élvezhetik a filmrajongók, ahogy az ikonikus három testvér az eddiginél is lehetetlenebb helyzetekbe keveredik, míg a körülményeket további fordulatok is nehezítik.