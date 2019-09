Jollyt és Suzyt házasságuk válsága ébresztette rá egy fontos dologra.

Sokáig úgy tűnt, hogy Jolly és Suzy kapcsolata helyrehozhatatlan, hiszen az énekes már új párra is lelt. Ők azonban mégis visszataláltak egymáshoz, aminek rengetegen örültek, habár nagyon meg is lepődtek. A házaspár számára is tanulságos volt ez a külön töltött idő, és az ezt kísérő botrányok, ugyanis rájöttek, hogy kire számíthatnak a környezetükből.

"Ez az elmúlt négy hónap nagy segítségemre volt, hogy bebizonyosodjon, kik voltak velem és kik ellenem, köszönöm nektek. Az ellenem lévő álarcos embereket már csak arra kérném, töröljenek az ismerőseik közül, köszönöm" - írta a Facebookon Jolly, majd kommentben folytatta. "Tudjátok, kik az igazi barátok és rokonok??? Akik feltétel nélkül szeretnek. Na, ilyenekből van nagyon kevés..." - szúrta ki a Ripost.